سامي الجميل من مجلس النواب: نحن ضد التمديد وتأجيل التسريح بالمطلق ولكن لا خيار آخر لإستمرارية مؤسسة الجيش اللبناني إلا بتأجيل تسريح قائد الجيش

النائب علي حسن خليل من مجلس النواب: الاساس اليوم هو إقرار هذه المجموعة من القوانين لاعادة الانتظام إلى المجلس النيابي ودوره بإقرار القوانين التي تحمي قضايا الناس ومصالحها أما فيما يتعلق بالقانون الاخير فالمسألة هي تثبيت لما نريده جميعاً