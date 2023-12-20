عماد الحوت: نزف لأهل وسكان مدينة بيروت خبر تخفيض الرسم البلدي
قال النائب الدكتور عماد الحوت في بيان انه" في إطار العمل المشترك والمتابعات المنسقة بيني وبين زميلي النائب نبيل بدر، ضمن إطار متابعتي لموضوع الزيادات المفروضة على رسوم البلدية في مدينة بيروت، واستتباعاً للقاءات التي تمت مع المعنيين في ملف رسوم البلدية في مدينة بيروت، تمّ الاتفاق على اعادة النظر بهذه الرسوم المفروضة.
وعليه، يمكن أن نزف لأهل وسكان مدينة بيروت خبر تخفيض الرسم البلدي خاصة على الأماكن السكنية منها، وذلك اعتباراً من مطلع العام ٢٠٢٤".
وختم شاكرا "كل من ساهم معنا، زميلي نبيل بدر وانا، للوصول الى هذه النتيجة وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية، سعادة محافظ مدينة بيروت والنائب عدنان طرابلسي".