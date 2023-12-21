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محليات

اجتماع مالي في السراي برئاسة ميقاتي

2023-12-21 | 10:53
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اجتماع مالي في السراي برئاسة ميقاتي
اجتماع مالي في السراي برئاسة ميقاتي

اجتماع مالي في السراي برئاسة ميقاتي

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا ماليا عصر اليوم في السرايا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وتم خلال الاجتماع تقييم الاوضاع النقدية والمالية مع نهاية العام.
كما رأس ميقاتي إجتماعا ضم وزير المال يوسف خليل ووزير الصحة العامة فراس الأبيض والمدير العام للمالية جورج معراوي.
وأوضح الأبيض أن البحث تركز على موضوع إستدامة تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية وتم الإتفاق على حلول تضمن توفير الأموال اللازمة لذلك. وطمأن الدكتور الأبيض المرضى مؤكدًا أن الآلية الجاري البحث فيها ستؤمن الأدوية بشكل مستمر ومن دون أي انقطاع.
اجتماع مالي في السراي برئاسة ميقاتي

محليات

نجيب ميقاتي

وسيم منصوري

فراس الابيض

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ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟
07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

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