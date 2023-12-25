ماذا يخبىء لنا طقس الأيام المقبلة؟

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما وتنشط الرياح فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ترافقها رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار وتنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار حيث تعود مساءً للارتفاع مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ليلاً على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما تستقرعلى الساحل.