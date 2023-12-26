الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الإتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان يزور كركي مهنّئاً بإقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية

2023-12-26 | 10:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الإتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان يزور كركي مهنّئاً بإقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية
الإتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان يزور كركي مهنّئاً بإقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان التالي:

"استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه صباح اليوم وفداً من الإتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان برئاسة السيّد عبدالله كاسترو يرافقه أعضاء من الإتحاد حيث تباحث المجتمعون بأبرز الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة مبدين تضامناً كاملاً مع أخواننا في فلسطين وأهلنا في القرى الحدوديّة في الجنوب. 
وقد نوّه كركي بجهود مستخدمي المكاتب المنتشرة في هذه المناطق والتي اضطرّ بعضها قسراً إلى إقفال  أبوابه إلّا أنهم حرصوا على الحضور والعمل في المراكز القريبة من أجل متابعة شؤون المضمونين في منطقة الجنوب.
في سياق متّصل، أثنى الحاضرون على جهود مدير عام الضمان الذي وبالرغم من كل الصعوبات التي تمرّ بها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات، استطاع أن يقوم بإنجاز تاريخي ويضيف بصمة إضافية إلى تاريخ عهده على رأس إدارة الصندوق من خلال إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية.  
فبعد تحقيقه إنجاز مكننة كافّة مكاتب الصندوق وجعله يمتلك واحدة من أهمّ قواعد البيانات في البلاد، وبعد تأمين الضمان الصحّي مدى الحياة للمضمونين، وغيرها الكثير من المشاريع، أضاف المدير العام إنجازه النوعي – إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية -  الذي اعتبرته منظّمة العمل الدولية من أهمّ  الخطوات الاجتماعية الاقتصادية على مدى ال 30 سنة الماضية. 
من جهته، أكّد المدير العام على ميزة هذا القانون أنّه يواكب التطوّرات الاقتصادية  فهو متحرّك ويتغيّر بحسب ارتفاع معدلات متوسط الأجور المصرّح عنها للصندوق، هذا ما يؤمّن حماية اجتماعية للخاضعين إليه بمعزل عن التحوّلات الاقتصادية التي قد تطرأ على أحوال البلاد وخاصّة موضوع التضخّم.   
وقد أمل من الحكومة أن تصدر المراسيم التطبيقيّة له في أقرب فرصة ممكنة وأن تلحظ التعديلات التي قدّمها والتي من  شأنها حماية حقوق المضمونين. 
على صعيد آخر، تباحث المجتمعون في سبل تأمين موارد مالية إضافية للصندوق كي يتمكّن من مواكبة التضخّم وتأمين تغطية صحيّة أسوةّ بالجهات الضامنة الأخرى. والجدير بالذكر أنّ زيادات التعرفات الصحيّة والدوائية والاستشفائية  التي أقرّها الضمان مؤخراً باتت تؤمن تغطية صحيّة لا بأس بها خاصّة لناحية الأدوية المزمنة ومعاينات الأطبّاء وعلاج مرضى غسيل الكلى. ولكن يبقى السعي دائماً الى تحسينها بشكل أفضل كي يعاود الصندوق تقديم خدماته كما سابق عهده. 
وفي الختام، أكّد رئيس الاتحاد على دعمه المطلق للضمان والوقوف الى جانبه كي نعبر جميعاً نجو برّ الأمان. أمّا المدير العام، فقد تعهّد أنّه لن يكتفي بهذا الإنجاز وقد بدأ بالفعل بالضغط من أجل إقرار مشروع البطالة  لاستكمال مظلّة الحماية الاجتماعية في لبنان.  
كما أنّه يسعى ويعمل لإنجاز مشروع التحوّل الرقمي الكلّي لتصبح جميع المعاملات في الضمان الكترونية ولا يعود هناك حاجة للمتعاملين معه أن يعالجوها حضورياً". 
 
الإتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان يزور كركي مهنّئاً بإقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية

محليات

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

محمد كركي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رشقات نارية معادية باتجاه الاودية والجرود المتاخمة لعيتا الشعب ورامية وغارات بعد منتصف الليل تستهدف مناطق عدة
ماذا يخبىء لنا طقس الأيام المقبلة؟

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023