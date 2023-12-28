خنجر جزين لقائد الجيش من رؤساء بلديات القضاء

زار وفد جامع من رؤساء بلديات قضاء جزين من كافة الأطياف والتوجهات قائد الجيش العماد جوزاف عون لتهنئته بالاعياد والتمديد له على رأس المؤسسة العسكرية.

والوفد الذي ترأسه نائب رئيس اتحاد بلديات جزين رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس، ضم كلًّا من رؤساء بلديات العيشية، عازور، ريمات، بتدين اللقش، حيطورة، صباح، مشموشي، وادي جزين، صيدون، صفاريه، سنيا، زحلتي، شواليق، بنواتي، عين المير، قيتولي، المجيدل، كفرحونة، الجرمق، ونائب رئيس بلدية جزين سامر عون.

وعبّر الوفد لقائد الجيش عن الالتفاف حول رمز الوحدة الوطنيّة اللبنانيّة، والوقوف الى جانب المؤسسة العسكرية الصامدة في وجه كل التحديات، والضامن لأمن لبنان واستقراره.

واعتبر رومانس ان الجيش هو سياج الوطن، والقدوة في جمع الأقطاب تحت راية وحدة الصف لحماية لبنان وان قائد الجيش هو من تشرّب عنفوان الوطنيّة من جذور الجنوب اللبناني وشلالات قضاء جزين، متجرّعًا البطولة والصّمود من العيشيّة.

وقدّم الوفد لقائد الجيش خنجراً من الصناعة الجزينية عربون محبة ووفاء وتقدير لابن منطقتهم البطل الشجاع، وألقى رئيس بلدية بتدين اللقش نبيل قطار كلمة باسم الوفد.

من جهته، شكر قائد الجيش رؤساء البلديات على زيارتهم .