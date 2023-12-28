فيديو لعملية انقاذ احد المواطنين من داخل مقصورة التلفريك بواسطة حبال الانقاذ

بعد يوم على انضمام رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان الى لائحة الموقوفين في ملف تلقي رشاوى لتسهيل معاملات في وزارة التربية.. #الجديد تطلع على إفادات الموقوفين في الملف