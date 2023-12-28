فيديو لعملية انقاذ احد المواطنين من داخل مقصورة التلفريك بواسطة حبال الانقاذ

فيديو مصوّر لعملية انقاذ احد المواطنين من داخل مقصورة التلفريك بواسطة حبال الانقاذ.. pic.twitter.com/zDBoIvn5wd
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 28, 2023
فيديو مصوّر لعملية انقاذ احد المواطنين من داخل مقصورة التلفريك بواسطة حبال الانقاذ.. pic.twitter.com/zDBoIvn5wd
بعد يوم على انضمام رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان الى لائحة الموقوفين في ملف تلقي رشاوى لتسهيل معاملات في وزارة التربية.. #الجديد تطلع على إفادات الموقوفين في الملف
رئيس وحدة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني وليد حشاش لـ #الجديد: مبدئيا انتهت عملية إجلاء المواطنيين العالقين في التلفريك ويتم التواصل مع المعنيين للتأكد من عدم وجود اشخاص إضافيين لم تصل إليهم فرق الإنقاذ