الجيش: عمليات دهم أسفرت عن توقيف 83 مطلوباً وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

‏صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: ‏

"بتاريخ 29 / 12 / 2023، في إطار الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وملاحقة المطلوبين ومطلقي النار في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم أسفرت عن توقيف 83 مطلوبًا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏

تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الامتناع عن إطلاق النار ولا سيما خلال فترة الأعياد، لما في ذلك من تعريض حياة الآخرين للخطر، إضافة إلى المسؤولية القانونية التي تعرّض المتورطين للملاحقة والتوقيف".