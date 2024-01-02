السنيورة من بكركي: اللبنانيون حريصون على الا يستدرج بلدهم الى المعركة وحزب الله لا يستطيع ان يفرض عليهم رئيسا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في بكركي، الرئيس فؤاد السنيورة مترئسا وفدا من لقاء الازهر ووثيقة الاخوة الانسانية للتهنئة بالاعياد، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.

وضم الوفد الوزيرين السابقين الدكتور خالد قباني واحمد فتفت، النائب الدكتور بلال الحشيمي، النائبين السابقين الدكتور فارس سعيد والدكتور مصطفى علوش، الدكتور أنطوان مسرة، الدكتورة لينا التنير ومحمد السماك.



بعد اللقاء، قال الرئيس السنيورة: "تمنينا لغبطته سنة مباركة، وان يحمل العام الجديد السلام ونستعيد فيه النهوض السياسي والاقتصادي والمعيشي للبنانيين والمنطقة العربية ككل، وأملنا ان تتحد جميع الجهود كي نتجاوز جميع المشاكل الكبيرة التي نعاني منها".



اضاف: "نتذكر ايضا في هذه المناسبة، ما يجري في غزة من اعمال اجرامية وإبادة جماعية أوقعت هذا العدد الكبير من الضحايا الشهداء الذين سقطوا. ونؤكد في هذه المناسبة على اهمية ان يبقى لبنان بعيدا عن الاستدراج الى هذه المعارك العسكرية".



وتابع: "لطالما وقف لبنان الى جانب القضية الفلسطينية ولا يزال اللبنانيون حريصون على ان يستعيد الفلسطينيون حقهم الطبيعي بدولة ووطن مستقل، لكن في نفس الوقت، اللبنانيون عانوا الامرين والان هم حريصون على الا يستدرج بلدهم الى هذه المعركة العسكرية التي لن تغير شيئا اساسيا اذا انخرط لبنان في التوازنات العسكرية والتي ستلحق به دمارا كبيرا".



واردف: "لا اقول هذا الكلام من اجل التهويل فلبنان ما زال يعاني من اثار العدوان الاسرائيلي في العام 2006، كما من ثلاث ازمات مترافقة مع بعضها وهي ان لبنان لا يزال غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة المؤسسات الدستورية، اضافة الى الازمة الاقتصادية الخطرة جدا والتي تضغط على اللبنانيين وكذلك ازمة النازحين السوريين. هذه الازمات لا تسمح للبنان بأن يخوض معركة عسكرية في حين يحاول البعض استدراجه، لا سيما ان الرؤوس الحامية والتطرف الاسرائيلي يود ان يدفع بلبنان الى خوض هذه المعركة".



وقال: "في العام 2006 كان لدينا ما يسمى بشبكة امان حيث استطاع لبنان ان يتخطى النتائج السلبية للاجتياح الاسرائيلي آنذاك، وهذه الشبكة غير متوفرة الان، وهذا الامر ينبغي ان يتولد عن موقف وطني عام يدفعنا باتجاه الحرص على عدم الانزلاق ولكن يستطيع لبنان مع اشقائه العرب الدفع باتجاه دعم القضية الفلسطينية سياسيا وديبلوماسيا واعلاميا، وهذا ما يمكن ان يقوم به من اجل حماية اللبنانيين".



اضاف: "لبنان كان يقوم على مقولة ان قوته في ضعفه، وآخرون يقولون ان قوته في مقاومته، والحقيقة ان قوة لبنان هي في وحدة ابنائه وحماية الوحدة الوطنية وتعزيزها، هذا ما يدفع بلبنان الى ان ينهض ويحقق ما يصبو اليه ابناؤه".



وتابع: " الجميع يعلم اننا لم ننتخب رئيسا للجمهورية، والرئيس بحسب الدستور هو رئيس الدولة وكل السلطات ورمز وحدة الوطن لا فريقا لفئة من اللبنانيين بل لجميعهم والسلطات وهو الحامي للدستور والذي يحرص على توازن السلطات والتنسيق في ما بينها، وهو فوق جميع كل السلطات، ويجب ان ننتبه ولا نقزم دور الرئيس لنجعله لاهثا وراء مناصب او وظيفة. رئيس الجمهورية هو الذي يجمع اللبنانيين فيشعرون جميعا انه هو الحامي لهم. هذا هو رئيس الجمهورية الذي يجب ان نحرص عليه في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية والعالم".



وقال: "مقابل ما نحسه مما يسمى بالتشنجات والتعصب الذي بدأ يغزو الكثير من دول العالم، فإن لبنان القائم على فكرة العيش المشترك وتقبل الاخر هو النموذج الصحيح الذي يمكن ان نعطيه ليس فقط كلبنانيين بل للمنطقة العربية وللعالم، وهذا ما يجب ان نحرص عليه ونستعيد سيادة الدستور والقانون، وبالتالي نستعيد ثقة اللبنانيين بالمستقبل".



اضاف: "في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تسويات يجب ان نكون حريصين على الحفاظ على وحدتنا وبلدنا والتزامنا بأحكام الدستور واستعادة الدولة السيدة الحرة والمستقلة التي تبسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية، ولا قوة الا قوة الدولة اللبنانية".



وردا على سؤال قال الرئيس السنيورة: "ان التفاهم مع حزب الله على انتخاب رئيس يتم على اساس ان يكون الرئيس المقبل رئيسا لكل لبنان، رئيسا يشعر كل لبناني بأنه فعليا يضمن له حريته وسيادته واستقلاله".



وعما إذا فرض "حزب الله" رئيسا، قال: "أعتقد ان حزب الله لا يستطيع ان يفرض رئيسا على اللبنانيين، وهذا الامر يجب ان يكون واضحا. نحن لا نقول رئيسا يحابي فريقا من اللبنانيين، بل على العكس، يجب ان يشعر حزب الله وباقي الاحزاب وكل اللبنانيين بأن هذا الرئيس هو الذي يحميهم، ويجب ان نفرق بين رئيس ينتمي الى فريق فلا نكرر الخطا الذي ارتكبناه في العام 2016 ويجب ان ننتهي من هذه التسويات التي تؤدي في النهاية الى اخطاء ارتكبناها في الماضي، وفي هذه المرحلة يجب ان يشعر الرئيس الجديد بأنه مدعوم من كل اللبنانيين وانه لصالح لبنان".



وظهرا، استقبل الراعي رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه مهنئا بالاعياد، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الاقتصادية والمالية. وقد استبقاه البطريرك الماروني الى مائدة بكركي.



على صعيد آخر، يترأس الراعي في التاسعة والنصف من قبل ظهر غد الاربعاء، الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي، وعلى جدول اعماله شؤون كنسية ووطنية.