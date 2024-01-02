"التوحيد العربي": قصف الضاحية اعلان حرب على لبنان بعد اخفاق آلة الاجرام من تحقيق اهدافها في غزة

استنكرت امانة الاعلام حزب "التوحيد العربي" في بيان، "اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بمسيرة اسرائيلية استهدفت مكتبه في المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية".

واعتبرت ان "قصف الضاحية هو اعلان حرب على لبنان بعد اخفاق آلة القتل والاجرام الاسرائيلية من تحقيق اهدافها في غزة"، وشددت على أن "جرائم العدو الصهيوني داخل فلسطين ولبنان لن تفلح في اخماد مقاومتنا المستمرة حتى دحره وزواله عن أرضنا".

ودعت "الأطراف السياسية الى الاجتماع على طاولة واحدة ليكونوا على مستوى الظرف العصيب والمخاطر الكبيرة القادمة على لبنان".