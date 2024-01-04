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محليات

بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار

2024-01-04 | 05:36
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بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار
بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار

بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرشد الايراني السيد علي الخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف مدينة كرمان ومعزياً بالشهداء .

 ود جاء في نص برقية بري لخامنئي  ما يلي: "لقد آلمنا المصاب الجلل الذي ألم بالجمهورية الاسلامية جراء الإعتداء الإرهابي الآثم الذي إستهدف المدنيين الآمنين في مدينة كرمان وتسبب  بإرتقاء عشرات الشهداء والجرحى  ."

 واضاف : "إننا اذ نستنكر وندين هذه المجزرة البشعة والمدانة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والشرعية فهي بقدر ما تمثل من عدوان إرهابي إستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أمنها وإستقرارها ، هي أيضاً تؤكد بما لا يقبل الشك أن الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار ."

وختم رئيس المجلس : "إننا إذ نتقدم من سماحتكم ومن الشعب الإيراني ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي ، سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظكم  والجمهورية الإسلامية في أمنها ومنعتها وإقتدارها إنه نعم المولى ونعم النصير ".

وللغاية نفسها أبرق رئيس المجلس أيضاً لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف وجاء في نص البرقية : "بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نشاطركم وسائر أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني أسمى آيات العزاء والمواساة والتضامن مع ذوي الشهداء والجرحى الذين قضوا جراء الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف المدنيين والآمنين في مدينة كرمان .

اننا اذ نستنكر هذه الجريمة الارهابية النكراء نتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوام الأمن والإستقرار ."

بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار

محليات

نبيه بري

كرمان

ايران

الخامنئي

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