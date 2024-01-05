اللواء إبراهيم يتوجه برسالة قوية لـ بلينكن...

وقال ابراهيم: "أهلا وسهلا بك في المنطقة إن كان الهدف من الزيارة هو السياحة فقط. أما إذا كان المطلوب هو منع التصعيد فمحطتك الأولى هي بيروت، كما فعل وزير الخارجية الأسبق وارن كريستوفر عام ١٩٩٦، إنه الوقت لتكون على جانبي الجبهة".