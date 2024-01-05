اللواء إبراهيم يتوجه برسالة قوية لـ بلينكن...
علق اللواء عباس ابراهيم، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، على زيارة وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن إلى المنطقة والتي من بين أهدافها منع التصعيد في لبنان حسب بيان وزارة الخارجية الأميركية وإعلان عزمه زيارة العديد من الدول باستثاء لبنان.
وقال ابراهيم: "أهلا وسهلا بك في المنطقة إن كان الهدف من الزيارة هو السياحة فقط. أما إذا كان المطلوب هو منع التصعيد فمحطتك الأولى هي بيروت، كما فعل وزير الخارجية الأسبق وارن كريستوفر عام ١٩٩٦، إنه الوقت لتكون على جانبي الجبهة".