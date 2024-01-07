كـحول سامة تتسبب بوفاة 4 أشخاص
لقي أربعة أشخاص حــ تفهم وأصيب أكثر من أربعين آخرين بحالات تسمم إثر تناول مادة كحولية مغشوشة جنوب تونس على ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس ". اليوم الاحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنيين فتحي البكوش لفرانس برس إن ذلك ناتج عن "تناول كحول تحتوي مواد سامة". وأضاف البكوش أنه تم فتح تحقيق في الحادثة وتوقيف الشخص الذي زوّد المصابين بهذه المادة في انتظار صدور تحاليل المخابر لهذه المادة.
وغادر غالبية المصابين المستشفى بينما تم نقل حالات إلى مستشفى بالعاصمة تونس.
تتكرر في تونس حالات التسمم جراء استهلاك الكحول المغشوش وتسبب الموت في غالب الأحيان.