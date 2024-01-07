بري: هوكشتاين زار تل ابيب "لأنو هونيك شغلو"... وفرنجية أفضل لباسيل من البقية

وأضاف الرئيس بري: ان النائب الياس بو صعب سيلتقي بهوكشتيان في روما في الساعات المقبلة وستتضح الأمور أكثر في الأيام القليلة المقبلة.

كما قال بري: حدودنا البرية مرسمة منذ عام 1923 ولسنا بحاجة لترسيم جديد على اسرائيل أن تنسحب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر وتحل النقاط الخلافية ونحن وقوات اليونيفل متفقون على تطبيق القرار 1701

وردّاً على سؤال حول القائلين عن انه اذا أنجز الاتفاق حول الترسيم البري، ينتفي دور سلاح المقاومة، قال بري:"ليس قبل أن تنتفي نوايا اسرائيل السيئة تجاهنا".

وبحسب المصادر "Otv" أكد بري: أن الردّ على اغتيال صالح العاروري ورفاقه قد حصل بالأمس عبر قصف قاعدة ميرون التي أوجعت اسرائيل جداً جداً فهذه القاعدة لا مثيل لها في اسرائيل الا واحدة وما شهدناه من تصعيد في الجنوب في الساعات الماضية هو نتيجة هذه الضربة.

في حين اعتبر بري معلقاً على زيارة جوزيب بوريل لبيروت أنه لا يزال للأوروبيين دور فاعل ومن آثار حرب غزة أنها جعلت رأياً عاماً أوروبياً يتعاطف مع الفلسطينيين لأول مرة بتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي ومع أن اوكرانيا أقرب اليهم الا ان الاهتمام أصبح في غزة. كل ما جنته اسرائيل في حربها هو قتل الأطفال واغتيال صالح العاروري ختم بري كلامه في هذا الصدد.

امّا بالنسبة الى الملفات الداخلية سئل الرئيس نبيه بري عن ما إذا كان لديه مبادرة رئاسية جديدة، فابتسم وقال نعم، مبادرتنا الجديدة هي أن ينتخب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سليمان فرنجية رئيساً وكنوع من الرسالة الايجابية قال بري فرنجية أفضل لباسيل من الباقين وأضاف:لاا شيء سلبي بيني وبين باسيل على الصعيد الشخصي بل على العكس، إنما هناك اختلاف بوجهات النظر السياسية، ومن باب العتب قال بري:"إيام جبران ضد نفسو".

بري سُئل أيضاً اذا كان صحيحاً ما يقال عن تواصل بينه وبين القوات اللبنانية في الملف الرئاسي فنفى الرئيس بري على طريقته قائلاً:"يلي عم يحكوا معن خبر بس أنا معي خبر".

بري سُئل عن رأيه بأن يكون قائد الجيش جوزف عون رئيساً للجمهورية فأجاب بأن كل ماروني يحق له الأمر، لكن رداً على سؤال عما اذا كان من الممكن أن ينسحب الاجماع الذي حصل حول التمديد له على رئاسة الجمهورية فغجاب:عن أي إجماع تتكلمون والنواب الذين بقيوا في القاعة لدى التصويت على التمديد لم يتجاوز ال69، ولو انسحبت كتلتي من البرلمان لطار النصاب وأنا لا ازال على كلامي أن انتخاب جوزف عون رئيساً للجمهورية بحاجة لتعديل دستوري.

وعندما سئل بري عما اذا كان لا يزال سليمان فرنجية هو المرشح للثنائي قال:"مش شايفين حدا غيرو مرشح".