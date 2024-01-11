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محليات

السفيرة الأميركية الجديدة وصلت لبنان.. وهذا ما تناولته في أول تصريح لها

2024-01-11 | 11:03
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السفيرة الأميركية الجديدة وصلت لبنان.. وهذا ما تناولته في أول تصريح لها
السفيرة الأميركية الجديدة وصلت لبنان.. وهذا ما تناولته في أول تصريح لها

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت في بيان "وصول السفيرة ليزا جونسون إلى لبنان اليوم"، مشيرة إلى أن "السفيرة جونسون كانت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى ناميبيا، كما شغلت أخيرا مناصب قيادية في المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون لدى وزارة الخارجية في واشنطن".

وعند وصولها، قالت السفيرة جونسون: "إنه لشرف لي، وهو من دواعي سروري أن أعود إلى لبنان لقيادة السفارة الأميركية في بيروت، حيث كنت عملت سابقا من عام 2002 حتى عام 2004. هذا وقت صعب، وأنا أقدر أهمية التحديات التي يواجهها لبنان. وفي الوقت عينه، لدي إعجاب عميق بحيوية الشعب اللبناني والثقة بقدرة لبنان على النجاح. الآن، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت للبنان أن يجد حس الوحدة والهدف في الرغبة المشتركة لجميع أبنائه في السلام والازدهار وفي مستقبل أكثر إشراقا".  
ووزعت السفارة السيرة الذاتية للسفيرة جونسون، وجاء فيها: "ليزا جونسون، عضو رفيع في السلك الديبلوماسي برتبة وزير مستشار، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينها كسفيرة لدى الجمهورية اللبنانية في الرابع عشر من كانون الأول 2023، وهي كانت شغلت، بين عامي 2018 و2021، منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى جمهورية ناميبيا. كما شغلت ايضا، بين عامي 2014 و2017، منصب القائم بالأعمال في ناسو، جزر البهاماس. قبل تعيينها في لبنان، شغلت السفيرة جونسون منصب النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركية في مكتب المخدرات الدولية وشؤون إنفاذ القانون (INL)، وكذلك منصب نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب المخدرات الدولية لشؤون أوروبا وآسيا. وشغلت أيضا لفترة قصيرة منصب نائب قائد ومستشار الشؤون الدولية في الكلية الحربية الوطنية. وكذلك، شملت المهام السابقة للسفيرة جونسون، في واشنطن، منصب مدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي (NSC)، ومنصب مستشار أول لشؤون جنوب ووسط آسيا في مكتب نائب الرئيس، ومنصب مدير مكتب المخدرات الدولية وانفاذ القانون لإفريقيا والشرق الأوسط.  كما شغلت مناصب أخرى في الخارج في إسلام أباد – باكستان، وبيروت – لبنان، وبريتوريا - جنوب إفريقيا، ولواندا - أنغولا. كما تم انتدابها إلى مكتب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل. 
ولدت السفيرة جونسون في مدينة آيوا، ونشأت بالقرب من سياتل - واشنطن. تخرجت من جامعة ستانفورد بدرجة بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصادية، ثم حصلت على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا، إضافة إلى درجة الماجستير في العلوم في استراتيجية الأمن القومي من كلية الحرب الوطنية. في عام 2023، حصلت السفيرة جونسون على جائزة الرتبة الرئاسية المتميزة، إضافة الى سبع جوائز للأداء الرفيع في الخدمة الخارجية".
السفيرة الأميركية الجديدة وصلت لبنان.. وهذا ما تناولته في أول تصريح لها

محليات

سفارة الولايات المتحدة الأميركية

ليزا جونسون

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