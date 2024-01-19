"الاخبار": "بروتوكول التربية" في ملعب البطريرك
علمت صحيفة "الأخبار" أن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اتصل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي استمهله أياماً كي يحظى البروتوكول المتفق عليه بين المدارس الخاصة ونقابة المعلمين بإجماع إدارات المدارس.
كما أبلغ الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسّق اتحاد المؤسسات، يوسف نصر، النقابة بأن الاتفاق لم يتوقف، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت لأخذ الموافقة عليه.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن نصر، صاحب الاقتراح، لم يستطع أن يسوّقه بين جماعته، علماً أن لا صفة للاتفاق الجانبي لأن القانون وحده يحمي حقوق الناس.