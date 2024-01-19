أمن الدولة توقف مستأجر سيارات… السبب؟

أوقفت دوريّة من أمن الدولة في مديريّة جبل لبنان – مكتب بعبدا، المدعوّ (ز. ع.)، لقيامه بعمليّات احتيال وتزوير وسرقة، وعُثر بحوزته على بطاقة هويّة مزوّرة.

وأثناء التحقيق معه، تبيّن صدور 7 مذكّرات عدليّة بحقّه، كنايةً عن مذكّرات توقيفٍ وخلاصات أحكام لعمليّات احتيالٍ كان قد قام بها للاستيلاء على عددٍ كبيرٍ من سيّارات المواطنين، باستئجارها وإعادة بيعها أو رهنها في مناطق لبنانيّة متعدّدة.

وقد تم تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات الرسميّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه بناء لاشارة المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون.