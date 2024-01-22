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محليات

قوى الامن عممت أوصاف رجل في العقد الثالث تعرّض لحادث صدم على المسلك الشرقي لأوتوستراد جلّ الدّيب

2024-01-22 | 10:14
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قوى الامن عممت أوصاف رجل في العقد الثالث تعرّض لحادث صدم على المسلك الشرقي لأوتوستراد جلّ الدّيب
قوى الامن عممت أوصاف رجل في العقد الثالث تعرّض لحادث صدم على المسلك الشرقي لأوتوستراد جلّ الدّيب

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:
"عُثِرَ بتاريخ اليوم 22/01/2024 على المسلك الشرقي لأوتوستراد جلّ الديب على رجلٍ مجهول الهويّة تعرّض لحادث صدم من قِبَل آليّة نوع "رانج روفر" لون أسود. تمّ نقله إلى مستشفى أبو جودة، وهو لا يزال على قيد الحياة.
الأوصاف: في العقد الثالث من العمر، أسود البشرة، نحيف البنية، طوله حوالي 170 سنتم، ذو لحية خفيفة.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمّن يعرف عنه شيئًا، الحضور إلى مفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتّصال على الرقم: 242057/01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
قوى الامن عممت أوصاف رجل في العقد الثالث تعرّض لحادث صدم على المسلك الشرقي لأوتوستراد جلّ الدّيب

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