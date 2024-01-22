بالصورة - تقييد شاب بعامود اسفل جسر المطار... والبلدية توضح

يتم تداول شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشابين احدهما ملثم وهما يقومان بتقييد شاب على عامود خيمة وسط الطريق اسفل جسر المطار بحجة انه "حرامي".

يهم بلدية الغبيري ان توضح انه لا علاقة لها بهذا الامر لا من قريب ولا من بعيد، وان الشابين لا ينتميان الى شرطة البلدية، وان هذا العمل المرفوض من قبل البلدية والقانون والمجتمع سوف يكون محل ملاحقة قضائية من قبل البلدية، لانه لايجوز استيفاء الحق بالذات ولا التشهير بالاشخاص ايا يكن الفاعل او الفعل الجرمي المنسوب اليه، ولانه لا يجوز ان تحل شريعة الغاب مكان الدولة والقانون، لذلك تدعو بلدية الغبيري كافة الاجهزة الامنية والقضائية لملاحقة الفاعلين وانزال اشد العقوبات بحقهم، حرصا على النظام العام.