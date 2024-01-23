أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23-1-2024

النهار



غرد نائب بيروتي عن اشكال حصل في أحد شوارع العاصمة مندداً بالمظاهر المسلحة والفلتان الأمني، ليتبين لاحقاً أن الفيديو من بلدة برقايل في عكار، وقوبل بردود شامتة.



تواجه إحدى شركات تحويل الأموال الجديدة حملة عبر “واتساب” يتناقلها اللبنانيون تتهمها بتحويل أموال من وإلى النظام السوري علماً أن تلك الشركة تنشط في تحويل الأموال في الداخل اللبناني مجاناً.



يشكو أهالي التلامذة في مدارس المصطفى من الزامهم التوقيع على أوراق تتضمن تفويضاً مسبقاً للإدارة بتقرير الزيادة على الأقساط وفق ما تراه مناسباً خلال العام الدراسي.



تتقدّم اليوم نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، ومجموعة من المالكين القدامى المتضرّرين، بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، ضدّ خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بردّ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى مجلس النواب.





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الجمهورية



قال ديبلوماسي غربي إن الجهود الدولية لإنتخاب رئيس منفصلةعن الجهود لتجنُّب توسُّع الحرب.



قال مسؤول حزبي كبير إن حزبه لم يتلقَّ أي شيء جدي حتى الآن في ما يتعلق باستحقاق مهم.



تلاقى مرجعان إداري وأمني على القول بأن شبكات السمسرة استوطنت معظم الإدارات العامة وبلغت في بعضها حدّ تحديد كلفة انجاز المعاملة علناً.



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اللواء



يستبعد خبراء إقدام مصرف لبنان على تقديم رؤية جديدة للتعاملات، سواء على مستوى الرواتب او توحيد سعر الصرف قبل وقف حرب الجنوب المعلقة على حرب غزة!



تمر العلاقة بين «حزب وسطي» وتيار حليف لسنوات بتأزم على خلفيات تباعد متمادية منذ ما قبل الانتخابات النيابية.



أسقطت أطراف لبنانية من حساباتها المهمة التي يعتزم وسيط رئاسي القيام بها الى بيروت، بعدما نعت دوائر بارزة في ادارة بلاده، مهمته، وهو على طريق الاحالة الى التقاعد!



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نداء الوطن



يقال إنّ تقدم «تكتل لبنان القوي» باقتراح قانون بالموازنة العامة، لن يمر أولاً في مجلس النواب كونه غير قانوني، وجلّ ما يهدف إليه هو تمهيد الطريق لمشاركة «التكتل» في الجلسة العامة.



يتردد أنّ بعض السياسيين عمدوا إلى نقل أموالهم إلى مصر لاستثمارها في شراء العقارات.



طلب رئيس كتلة وازنة من مسؤول كبير إعادة تفعيل دوره متعهداً بتأمين الدعم اللازم له بعدما كانت العلاقة في الفترة السابقة متوتّرة.



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البناء



توقعت مصادر قضائية دولية أن تشكل وثيقة حركة حماس حول طوفان الأقصى المرافعة الضمنية لحركة حماس على الاتهامات التي ساقها الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال، خصوصاً لجهة وقائع يوم الطوفان والجرائم التي فبركتها الدعاية الصهيونيّة بحق حماس من جهة، والحديث عن عداء حماس لليهود على أساس عنصريّ من جهة أخرى، إضافة إلى بعض الإشارات الرمزية كمثل إدانة المحرقة النازيّة بحق اليهود في الحرب العالمية الثانية ما يجعل دعوى جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال أشدّ قوة ويمنح المحكمة فرص السير بالدعوى بتهمة الإبادة بحق الكيان.



قال مصدر دبلوماسيّ إن كلام وزير دفاع كيان الاحتلال عن عزم جيش الاحتلال على مواصلة القتال على جبهة لبنان حتى لو أوقفت المقاومة إطلاق النار من طرف واحد يكشف أن الحديث عن مبادرة لوقف النار من طرف واحد ليومين من جانب جيش الاحتلال يجري بعدها التعامل بقسوة مع كل إطلاق نار من جانب المقاومة تقدّم بها عدد من الضباط كان مجرد حديث هامشي وأن موقف قيادة الجيش ووزارة الحرب والحكومة في مكان آخر؛ ما يعني أن التعامل مع الدعوة كأنها مبادرة تستحق النقاش إضاعة للوقت والجهد.



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الأنباء



ملف قضائي أساسي أمام تحوّل مهم قد يغيّر المسار القائم والمراوحة المستمرة منذ شهود.



معلومات متضاربة حول حقيقة موقف قطاع حيوي من تعميم مرتقب.