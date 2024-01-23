جعجع التقى السفير الفرنسي: الحل يكمن في الذهاب إلى جلسة إنتخابية بدورات متتالية وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو يرافقه المستشارين السياسيين Quentin Jeantet و Romain Calvary ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، وطوني درويش عن الجهاز .

وبحث الطرفان في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة ولاسيّما الحرب في غزة والتصعيد في الجنوب اللبناني وخطر الانزلاق نحو الحرب والسعي الدولي لتجنيب لبنان هذا الخطر الذي أصبح داهماً أكثر فأكثر.



كما ناقش المجتمعون ملف إنتخاب رئيس الجمهورية وجولة الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان على الدول العربية المعنية والتنسيق مع اللجنة الخماسية في هذا الخصوص وتوقيت عودته الى لبنان.



في الوقت عينه، آثر رئيس القوات التشديد على أن الحل يكمن في الذهاب الى جلسة إنتخابيّة بدورات متتالية حتى الوصول الى إنتخاب رئيس جديد للبلاد وإلا سيبقى الفراغ سيّد الموقف، في ظل تعنّت الفريق الآخر وتمسّكه بتبوء مرشحه سدّة الرئاسة أو سيستمر في التعطيل.