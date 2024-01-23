كتلة "تحالف التغيير" تعلن مشاركتها في جلسات مناقشة الموازنة

وقررت "عدم التصويت لإقرار الموازنة، لمخالفتها الدستور في ظل عدم وجود قطع حساب، ولا تلحظ توحيد لسعر الصرف، وليس فيها أي رؤية استراتيجية إنقاذية اصلاحية، ولا تقترح أي سياسات لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية التي نعاني منها، بل هي تكرار للنهج السابق الذي أوصل البلد إلى ما نحن عليه اليوم".

وأكدت أن "المسؤولية تقع بشكل أساسي على الحكومة مجتمعة ورئيسها بعدم القيام بالعمل الجدي لإنهاء الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون"، معتبرة أن "هذا التقصير يرتقي الى مستوى الجريمة الوطنية، خصوصا في ظل غياب التضامن الحكومي الواضح خلال جلسات مناقشة الموازنة في اللجنة، فلم نجد وزيرا يدافع عن الموازنة، بل كل منهم يغني على ليلاه".