أكثر من 72 ألف مزارع يشاركون في احتجاجات بـ فرنسا

وأوضح الاتحاد، في بيان عبر صفحته على منصة "إكس": "المشاركة في الاحتجاجات تكتسب زخما، الإجراءات تجري في 85 مقاطعة، وأكثر من 41 ألف جرار وأكثر من 72 ألف مزارع يشاركون فيها! برافو لنا جميعا!".

كما أكد الاتحاد أن السياسة التي تنتهجها الحكومة الفرنسية لم تعد مقبولة أبدا سواء في ما يخص الضرائب أو الأجور، وأن هذه الاحتجاجات اكتسبت تأييدا ومشاركة واسعة.

وفي اليوم السابق، أعلنت نقابات المزارعين في منطقة إيل دو فرانس الحضرية، عن إغلاق للطرق السريعة في باريس، كجزء من حركة احتجاج وطنية ضد سياسات الحكومة، بينما يحضر ماكرون عرضا عسكريا واسع النطاق تكريما لليوم الوطني للهند في دلهي في هذا اليوم، ويوم أمس الخميس، حضر حفلا مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في القصر الملكي في جايبور.