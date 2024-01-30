ميقاتي استقبل شرف الدين وملف النزوح السوريّ كان حاضراً
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو في السرايا اليوم، وجرى البحث في الوضع الأمني في الجنوب حاليا وكيفية تنفيذ القرار 1701، والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أعلن بعد اللقاء:"بمساع مع القيادة السورية ومع وزير الدفاع السوري تحديدا، تم إيقاف نحو تسعين بالمئة من النزوح السوري الجديد في منطقة الشمال تحديدا، ونحن نتابع الموضوع في الوزارة، وان شاء الله يتم وضع ملف النازحين على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".