بالفيديو - جماهير "المستقبل" تعم بيروت ودعوة للنزول غداً على إيقاع مهند زعيتر!

في اليوم الرابع على التوالي، ازدحمت شوارع العاصمة بيروت بمسيرات السيارات والدراجات النارية لمنصاري تيار المستقبل إحتفالاً بعودة الرئيس سعد الدين الحريري، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

