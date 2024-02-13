بالفيديو - جماهير "المستقبل" تعم بيروت ودعوة للنزول غداً على إيقاع مهند زعيتر!
في اليوم الرابع على التوالي، ازدحمت شوارع العاصمة بيروت بمسيرات السيارات والدراجات النارية لمنصاري تيار المستقبل إحتفالاً بعودة الرئيس سعد الدين الحريري، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وقد امتزجت هذه المسيرات بأناشيد من وحي المناسبة وهتافات مؤيدة ومرحبة بعودة الحريري بعد غياب، تتخللها دعوات للمشاركة في يوم 14 شباط،
وحتى "ردية" الفنان مهند زعيتر الأخيرة المرحبة بعودة الحريري كانت حاضرة، واليكم مقطع منها.