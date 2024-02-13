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محليات

"لبنان القوي" يحيي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري : لبنان لا يقوم على عزل أي مكوّن

2024-02-13 | 11:43
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&quot;لبنان القوي&quot; يحيي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري : لبنان لا يقوم على عزل أي مكوّن
"لبنان القوي" يحيي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري : لبنان لا يقوم على عزل أي مكوّن

تكتل "لبنان القوي": الحكومة المستقيلة والقيّمين عليها تخطت كل الخطوط الحمراء من خلال تعيين موظّف فئة اولى بغياب رئيس جمهورية ومن دون اقتراحٍ من الوزير او توقيع منه على المرسوم

عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فجرى نقاش مطوّل حول ما وصلت اليه الأوضاع من تدهور على كل المستويات واتخذ عدداً من القرارات .

ورفض التكتل في بيان له عقد الاجتماع "ان يكون متفرّجاً على ما تتعرض له الشراكة الوطنية من تدمير ممنهج للميثاق والدستور، وعلى الفراغ القاتل في رئاسة الجمهورية بعد ان تخطّت الحكومة المستقيلة والقيّمين عليها كل الخطوط الحمراء من خلال تعيين موظّف فئة اولى بغياب رئيس جمهورية ومن دون اقتراحٍ من الوزير او توقيع منه على المرسوم. "

واضاف: "إن التكتل سيقوم بكلّ تحرّك ممكن على المستوى الاعلامي والسياسي والتياري والشعبي والقضائي لوقف هكذا قرارات والطعن بها امام شورى الدولة والتقدّم من مجلس النواب بعريضة اتهامية بحق رئيس الحكومة صاحب اقتراح التعيين. ويطالب النواب المعترضين على المس بالدستور بأن يساهموا معه في توقيع هذه العريضة.   "

 وتابع البيان : "إن التكتل المؤتمن على حق ودور ورسالة من يمثّل يعلن بانه سيقوم بأي جهد ايجابي من اجل انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق وهو مستعد للقيام بأي مبادرة او التجاوب مع اي مبادرة حوارية تؤدّي الى هذا التوافق. كما انّه بالمقابل سيقوم بأي عمل لوقف مسلسل ضرب الميثاق والدستور واستغياب الرئيس ويبقي كل الخيارات متاحة ويذكّر بأن الشرط الأساسي للوحدة الوطنية هو الشراكة الوطنية. "

 كما  حيا التكتل "ذكرى استشهاد رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه "، مؤكداً "أن لبنان لا يقوم على عزل أي مكوّن بل على الشراكة المتوازنة بين المكوّنات."

"لبنان القوي" يحيي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري : لبنان لا يقوم على عزل أي مكوّن

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