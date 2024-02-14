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محليات

بهاء الحريري : الرد الوحيد والأساسي على استشهاد الرئيس رفيق الحريري هو استكمال مشروعه النهضوي والإنمائي والاقتصادي والسياسي

2024-02-14 | 03:44
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بهاء الحريري : الرد الوحيد والأساسي على استشهاد الرئيس رفيق الحريري هو استكمال مشروعه النهضوي والإنمائي والاقتصادي والسياسي
بهاء الحريري : الرد الوحيد والأساسي على استشهاد الرئيس رفيق الحريري هو استكمال مشروعه النهضوي والإنمائي والاقتصادي والسياسي

بهاء الحريري : الرد الوحيد والأساسي على استشهاد الرئيس رفيق الحريري هو استكمال مشروعه النهضوي والإنمائي والاقتصادي والسياسي

اصدر رجل الاعمال بهاء الدين الحريري بياناً جاء فيه: "تعود ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري والألم مازال يعتصر القلب ويمزق الروح والوجدان لفراق المارد صاحب القلب الكبير والأحلام التي لا نهاية لها لوطن فرقته الأيادي السوداء وعملت فيه الخراب على مدى عقود من الزمان متتالية، مبتدئاً بإخراجه من الحرب الأهلية عبر اتفاق الطائف، الركيزة الأساسية والوحيدة للنظام السياسي اللبناني ومن خلال رؤيته لمستقبل الشعب اللبناني الجدير بحياة كريمة ومزدهرة ومتطورة عبر تحقيق أخلامه بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أُسس العدالة والمساواة والشفافية والنزاهة، حرصاً على خدمة جميع مكونات الشعب اللبناني وتنفيذه لمشروعات ضخمة أسست لإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وحفزت الكثير من الدول والأفراد داخلياً وخارجياً على ضخ استثمارات ضخمة أدت إلى إعادة لبنان على خريطة الدول المتقدمة في المنطقة والعالم.

إن الرد الوحيد والأساسي على استشهاد الرئيس رفيق الحريري هو استكمال مشروعه النهضوي والإنمائي والاقتصادي والسياسي تلبيةً لحاجات الشعب اللبناني المقهور والصابر ولكن المتمسك بجذوره وتاريخه والمتطلع إلى مستقبل آمن ومزدهر لأبنائه والذي يمثل أكثرية الشعب اللبناني.

إن مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يمت باستشهاده بدءاً بالإجماع الوطني على ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف بجميع مندرجاته ووصولاً إلى استكمال حلمه برؤية وطن متطور ومزدهر ومكتفٍ اقتصادياً ومالياً يحتضن جميع أبنائه متمسكاً بدولة المؤسسات العادلة والمتفوقة بتفوق أبنائها.

إن لم الشمل حول رؤية وحلم الشهيد رفيق الحريري هو مفتاح الحل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعاني منها جميع مكونات الشعب اللبناني.

لذلك، فإنني أدعو الجميع للترفع عن الأنانية وإبعاد المصالح الشخصية لنعود أمةً واحدة همها الوحيد الوطن ومصالحه وتقدمه وازدهاره.

إن الشعب اللبناني المقهور والصابر لجدير بأن يرفع عنه الظلم والعمل فوراً على إخراجه من المأزق الكبير والمؤلم الذي لم يكن له يدٌ فيه ولا ذنبٌ سوى أنه آمن دائماً وراهن أبداً على العيش في ظلِ دولةٍ عادلةٍ وآمنةٍ ومستقرةٍ ومزدهرةٍ.

أما أنت يا أبا بهاء، فإنني أعاهدك بأن أبقى على المسار الذي رسمته لي حياً، وشهيداً مضحياً بالغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الحقِ في وطنٍ مازال ينزفُ منذ استشهادك، راجياً الله عز وجل أن يسكنكَ الفردوس الأعلى من الجنة."

بهاء الحريري : الرد الوحيد والأساسي على استشهاد الرئيس رفيق الحريري هو استكمال مشروعه النهضوي والإنمائي والاقتصادي والسياسي

محليات

بهاء الحريري

رفيق الحريري

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Aljadeed
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قال الرئيس سعد الحريري امام الوفود المحتشدة في بيت الوسط: "كان مشروع الرئيس الحريري الاعتدال، واستشهد لانه كان صاحب مشروع".

07:03

بالفيديو - الحريري أمام الحشود من بيت الوسط: قولوا للجميع انكم رجعتم الى الساحة


قال الرئيس سعد الحريري امام الوفود المحتشدة في بيت الوسط: "كان مشروع الرئيس الحريري الاعتدال، واستشهد لانه كان صاحب مشروع".

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