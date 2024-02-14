بالفيديو - ملثمون يطلقون النار في الجبل.. وجنبلاط يعلق

ان ذكرى تحرير الشحار الغربي لا يكون في إطلاق النار العشوائي المخالف للأعراف في احترام المقامات الدينية وفي مقدمها مقام السيد عبدالله وبنفس الوقت لا يكون في تجاهل الدور الرئيسي لجيش التحرير الشعبي بقيادة شريف فياض والابطال أمثال وليد سكرية ومدفعية العميد ممدوح الكيلاني #الشحار pic.twitter.com/zV1xOjnCAM