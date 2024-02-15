قاووق من الصرفند : المقاومة استعدت لاحتمالات توسعة الحرب وقرارها الرد السريع والشديد

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة الصرفند لشهيده على طريق القدس حسن حسين خليفة، أن "المعركة مستمرة طالما العدوان مستمر على غزة، وان الطريقة الوحيدة التي تجبر العدو على وقف العدوان على غزة ليس إلا الانتصار في الميدان"، وأشار الى ان "هزيمة العدو في الميدان هي الطريقة الوحيدة التي تجبره على وقف الحرب على غزة ، ونحن بالتنسيق والتكامل مع المقاومة في غزة والمنطقة، سنحقق الهزيمة للعدو ونصنع نصرا عظيما للأمة يأخذها إلى معادلات واستراتيجيات جديدة تقربنا من تحرير فلسطين بإذن الله".