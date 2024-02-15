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محليات

قاووق من الصرفند : المقاومة استعدت لاحتمالات توسعة الحرب وقرارها الرد السريع والشديد

2024-02-15 | 03:06
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قاووق من الصرفند : المقاومة استعدت لاحتمالات توسعة الحرب وقرارها الرد السريع والشديد
قاووق من الصرفند : المقاومة استعدت لاحتمالات توسعة الحرب وقرارها الرد السريع والشديد

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة الصرفند لشهيده على طريق القدس حسن حسين خليفة، أن "المعركة مستمرة طالما العدوان مستمر على غزة، وان الطريقة الوحيدة التي تجبر العدو على وقف العدوان على غزة ليس إلا الانتصار في الميدان"، وأشار الى ان "هزيمة العدو في الميدان هي الطريقة الوحيدة التي تجبره على وقف الحرب على غزة ، ونحن بالتنسيق والتكامل مع المقاومة في غزة والمنطقة، سنحقق الهزيمة للعدو ونصنع نصرا عظيما للأمة يأخذها إلى معادلات واستراتيجيات جديدة تقربنا من تحرير فلسطين بإذن الله".

وقال:"ان العدو الإسرائيلي يوميا يهدد ويتمادى في قصف القرى والبلدات لأنه عاجز ومأزوم في غزة، لذلك فهو يهدد ويرتجف لأنه يدرك بأن المعركة مع لبنان ستكون أصعب وأشد"، مشيرا الى ان "العدو الإسرائيلي، وبلسان كبار العسكريين، يقولون إن أكثر ما تخشاه إسرائيل في هذا الزمان هو المواجهة الواسعة مع حزب الله في لبنان، لأنهم يدركون قوة ومعادلات ومفاجآت المقاومة، ويدركون أن صواريخ ومسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة على أن تطال كل المدن والمستوطنات والمطارات، وكل المرافق الإستراتيجية الإسرائيلية على امتداد الكيان الإسرائيلي".

وختم:"كل التهديدات متواصلة يقابلها استعداد متواصل من المقاومة، وهي استعدت لاحتمالات توسعة الحرب ، وقرار المقاومة الرد السريع والشديد على أي تصعيد بالتصعيد، والتهجير بالتهجير، والتدمير بالتدمير، وهم يعلمون أن رجال حزب الله هم رجال الميدان وصناع الانتصارات".
قاووق من الصرفند : المقاومة استعدت لاحتمالات توسعة الحرب وقرارها الرد السريع والشديد

محليات

نبيل قاووق

جنوب لبنان

الصرفند

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