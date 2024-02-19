الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ميشال عون: لسنا مرتبطين مع غزة.. والإنتصار يكون للوطن وليس لقسم منه

2024-02-19 | 16:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميشال عون: لسنا مرتبطين مع غزة.. والإنتصار يكون للوطن وليس لقسم منه
ميشال عون: لسنا مرتبطين مع غزة.. والإنتصار يكون للوطن وليس لقسم منه

أشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الى الى أن "فكر إسرائيل يختلف تماماً عن حل الدولتين، فهي تريد الدولة الواحدة وتسعى لقضم فلسطين تدريجياً، والآن وصلت الى الجزء الأخير".

وأكد في حديث لقناة الـ "أو تي في" أن "كل حل يتطلّب الاعتراف بالآخر والقبول بالشروط المتبادلة، وإلا فالنتيجة الاستمرار بالحرب حيث يفرض الرابح في النهاية شروطه على الآخر".
وأضاف "لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية، لكن قسما من الشعب اللبناني قام بخياره، والحكومة عاجزة عن أخذ موقف، والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه".
ولفت الى أن "القول إن الاشتراك بالحرب استباق لاعتداء إسرائيلي على لبنان هو مجرد رأي والدخول في المواجهة قد لا يبعد الخطر بل يزيده".
وتابع عون "ترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية أمر غير جائز سيادياً والا تكون تضحيات الشهداء ذهبت سدى وتكون أكبر خسارة للبنان".
وعن انتخاب الرئيس قال عون ان ذلك يكون "بعقد جلسات متتالية والتصويت بين المرشحين المطروحين". 
وأضاف: "تم تعطيل النصاب عند ترشحي بسبب رفض الاخرين لوصول الممثل الشرعي بحسب نتائج الانتخابات لكني عدت واتفقت مع الاكثرية النيابية اما اليوم فهناك انقسام و انا اقبل كل الصيغ والمحاولات للتوصل الى انتخاب رئيس لكن التفاهم صعب تماما كعقدة الحرب حيث الحل معقد".
وفيما يخص الحكومة اشار عون ان "الحكومة غير شرعية والحلول محل رئيس الجمهورية يكون بالاجماع والدستور يقول ذلك والهدف الابعد من اعمال هذه الحكومة هو السطو على صلاحيات الرئيس و ان هناك انقلاب على الطائف والدستور اللبناني وهذا امر خطير جدا".
وأضاف: "طبعا رئيس حكومة تصريف الاعمال لا يستطيع القيام بكل المخالفات لوحده بل هناك من يدعمه والا كان سقط سريعا و ما نقوم به اليوم هو دفاع عما تبقى من صلاحيات ودستور ونحن ارتضينا الطائف لكن الاخرين تخلوا عنه و انهم يخدرون اللبنانيين بالوعود للمودعين ولا يقومون بالاصلاحات المطلوبة ويتهربون من التدقيق الجنائي والعدالة".
و قال عون: "اخشى ان يكون جمهور الفساد اصبح اكبر من جمهور البناء في الدولة اللبنانية و في الانتخابات المقبلة لا يجب ان ينسى من يدخل الى الصندوق من سرق ماله ليعرف من ينتخب".وأضاف ان "لا مرشح للتيار للرئاسة بل مطالب اقتصادية وادارية لمصلحة لبنان منها الصندوق الائتماني واللامركزية التي هي تدبير اداري لا فدرالي ولا تقسيمي".
 
ميشال عون: لسنا مرتبطين مع غزة.. والإنتصار يكون للوطن وليس لقسم منه

محليات

ميشال عون

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقة "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة"
مبادرة مخزومي مستمرة: خريطة طريق تتضمن بعض الحلول الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين

اقرأ ايضا في محليات

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كيف أصبحت؟
02:28

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كيف أصبحت؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11 الف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة وقارورة الغاز 6 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

02:28

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كيف أصبحت؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11 الف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة وقارورة الغاز 6 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

اليابان: وزراء نقل مجموعة السبع يعقدون اجتماعا عبر الإنترنت بشأن أزمة البحر الأحمر
02:20

اليابان: وزراء نقل مجموعة السبع يعقدون اجتماعا عبر الإنترنت بشأن أزمة البحر الأحمر

أعلنت وزارة النقل اليابانية أن وزراء النقل في دول مجموعة السبع سيعقدون مؤتمرا عبر الإنترنت الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش اليوم، لبحث أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية، بحسب "رويترز".

02:20

اليابان: وزراء نقل مجموعة السبع يعقدون اجتماعا عبر الإنترنت بشأن أزمة البحر الأحمر

أعلنت وزارة النقل اليابانية أن وزراء النقل في دول مجموعة السبع سيعقدون مؤتمرا عبر الإنترنت الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش اليوم، لبحث أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية، بحسب "رويترز".

الانباء الالكترونية: حديث عن إمكانية إقرار الزيادات للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين لإنهاء الاجحاف الذي لحق بهم
02:15

الانباء الالكترونية: حديث عن إمكانية إقرار الزيادات للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين لإنهاء الاجحاف الذي لحق بهم

أشار مصدر حكومي لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن "الحكومة عازمة على إقرار الخطة المصرفية على ضوء صدور التعميم ١٦١ لانتظام العمل المالي وإنهاء الجدل القائم حول تحديد سعر الصرف، آملا التوصل لاتفاق بين الحكومة وجمعية المصارف ومصرف لبنان".

02:15

الانباء الالكترونية: حديث عن إمكانية إقرار الزيادات للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين لإنهاء الاجحاف الذي لحق بهم

أشار مصدر حكومي لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن "الحكومة عازمة على إقرار الخطة المصرفية على ضوء صدور التعميم ١٦١ لانتظام العمل المالي وإنهاء الجدل القائم حول تحديد سعر الصرف، آملا التوصل لاتفاق بين الحكومة وجمعية المصارف ومصرف لبنان".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024