الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 20 شباط 2024

2024-02-20 | 01:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 20 شباط 2024
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 20 شباط 2024

النهار

رحب مرجع نيابي بلقاءات الوفد النيابي ونائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في لندن مع مسؤولين ماليين ونواب بريطانيين.

ينشط نائب سابق جنوبي على خط إمكانية ترشيحه في الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي لا يلقى ترحيب كوادر حزبية تحت حجة أن “انتاجيته” في المجلس لم تكن على المستوى المطلوب ولم تخرج أكثر من إطار العلاقات العامة.

تلقى وزير تعليمات من مرجعيته السياسية بالانتباه الشديد عند تمرير معاملات تتعلق بملف تصنيف الأراضي جراء محاولات جهات التلاعب في بيوعات عقارية وخصوصاً في الجنوب.

يتريث مرجع ديني في دعوة نواب طائفته الى اجتماعات سبق ان عقدها. واصبح جمعهم اليوم أكثر صعوبة نتيجة جملة من التطورات.

يستعد رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فيصل سنو والدكتور محمد السماك للقاء البابا فرنسيس في نهاية الشهر الجاري.

*****

الجمهورية

قالت أوساط ديبلوماسية إن سعي دولة عظمى لإرضاء إسرائيل وإيران معاً يُبعد إحتمالات الحرب الشاملة.

رفض أحد المراجع وساطات عديدة لقبول إعتذار أحد السياسيين.

يواصل مسؤول نقدي كبير إتصالاته ولقاءاته الدولية مع نظراء له لإعادة لبنان على خريطة الإهتمام المصرفي الدولي.

*****

اللواء

لا تُخفي مصادر معلومات ما يتسرَّب عن مفاوضات تجري بين مسؤولين في دولة كبرى ومسؤولين في دولة إقليمية مناوئة لجهة التبريد، عبر جهة ثالثة!

اكتفى مرجع بابتسامة عابرة، عندما سئل: كيف يرى الأوضاع سائرة في لبنان والمنطقة.

تخوفت جمعية تعنى بالاستهلاك والغذاء، من تفلُّت في الاسعار قبل بدء شهر رمضان وخلاله!

*****

نداء الوطن

علم أنّ اتصالات سياسية جرت في الساعات الاخيرة بين قوى سياسية لم توصل الى اتفاق على اسماء مرشحة جديدة لذلك اتفق على ابقاء الترشيحات القديمة على قدمها.

يتردد أنّ الرئيس الأسبق سعد الحريري تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تكتل نيابي بارز تبادلا خلاله الدعوات لزيارة بيت الوسط ومنطقة عزيزة على قلب رئيس التكتل، لكن الاتصال لم ينته إلى اتفاق على أي لقاء بينهما.

يقال إنّ حلّ هيئة الأسواق المالية تسبب بفوضى في سوق شركات التداول في الأسواق المالية، التي صارت تعمل من دون أي رقابة، بشكل قد يعرض المستثمرين لمخاطر خسائر كبيرة.

*****

البناء

توقعت مصادر في حلف الناتو عبر مراكز دراسات عسكرية أميركية أدارت ندوات لتقييم تأثيرات حرب غزة على المشهد الدولي أن تكون خسارة أوكرانيا للحرب أمام روسيا أولى التداعيات، حيث تراجعت بصورة دراماتيكيّة شحنات الذخائر الأميركية إلى كييف لتذهب إلى تل أبيب في ظل عدم توافر مخزون كافٍ لتلبية حاجات الجبهتين. واعتبرت أن ما يجري في شرق أوكرانيا لجهة سقوط الدفاعات الأوكرانية أمام الهجمات الروسية هو بداية هجوم روسي كبير سوف يقترب من تحقيق الانتصار الكبير.

قالت مصادر عسكرية عراقية إن النقاش في اللجنة العسكرية المشتركة العراقية الأميركية المخصّصة لجدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق قد انتقل من البحث بجدولة الانسحاب خلال ثلاث سنوات كما اقترح الجانب الأميركي إلى اعتماد سقف نهاية العام لهذا الانسحاب بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء العراقي للجنة، وحدّد فيه لها مهلة نهاية العام لإنجاز الانسحاب. ورجّحت المصادر أن تنتقل بعض القوات الأميركيّة صيفاً الى الأردن، حيث يتم توسيع القواعد الأميركية هناك لاستيعاب الجزء الرئيسيّ من القوات الموجودة في العراق.

*****

الأنباء

تصعيد مرتقب قبيل البحث الرسمي بملفات حيوية.

المؤشرات المقلقة باتت أكثر بكثير من تلك المطمئنة والحكم أصبح للميدان.
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 20 شباط 2024

محليات

أسرار الصحف

الصحف اللبنانيةـ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النهار: معلومات ترددت حول زيارة هوكشتاين لإسرائيل في الايام المقبلة
الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لـ #الجديد من مكان إنهيار المبنى في منطقة الشويفات: عندما تعطي البلدية في منطقة ما إنذاراً بالإخلاء يجب أن يتم هذا الإخلاء "بالقوة"

اقرأ ايضا في محليات

باسيل إستقبل دوروتي كلاوس.. وتحذير من "إنفلات الأوضاع في المخيمات"
06:27

باسيل إستقبل دوروتي كلاوس.. وتحذير من "إنفلات الأوضاع في المخيمات"

إستقبل رئيس التيار النائب جبران باسيل مدير عام شؤون الانروا في لبنان الدكتورة دوروتي كلاوس التي أطلعته على اوضاع الوكالة وتخلف الدول المانحة عن تسديد مساهماتها مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في مخيمات اللاجئين كما خارجها لكل المخدومين من الوكالة.

06:27

باسيل إستقبل دوروتي كلاوس.. وتحذير من "إنفلات الأوضاع في المخيمات"

إستقبل رئيس التيار النائب جبران باسيل مدير عام شؤون الانروا في لبنان الدكتورة دوروتي كلاوس التي أطلعته على اوضاع الوكالة وتخلف الدول المانحة عن تسديد مساهماتها مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في مخيمات اللاجئين كما خارجها لكل المخدومين من الوكالة.

3 إصابات في بئر العبد.. ماذا حدث؟
06:24

3 إصابات في بئر العبد.. ماذا حدث؟

3 إصابات في بئر العبد.. ماذا حدث؟

06:24

3 إصابات في بئر العبد.. ماذا حدث؟

3 إصابات في بئر العبد.. ماذا حدث؟

بالصور - لحظة استهداف العدو الاسرائيلي بلدة بليدا اليوم
05:39

بالصور - لحظة استهداف العدو الاسرائيلي بلدة بليدا اليوم

بالصور - لحظة استهداف العدو الاسرائيلي بلدة بليدا اليوم

05:39

بالصور - لحظة استهداف العدو الاسرائيلي بلدة بليدا اليوم

بالصور - لحظة استهداف العدو الاسرائيلي بلدة بليدا اليوم

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024