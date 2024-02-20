الانباء الالكترونية: حديث عن إمكانية إقرار الزيادات للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين لإنهاء الاجحاف الذي لحق بهم

أشار مصدر حكومي لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن "الحكومة عازمة على إقرار الخطة المصرفية على ضوء صدور التعميم ١٦١ لانتظام العمل المالي وإنهاء الجدل القائم حول تحديد سعر الصرف، آملا التوصل لاتفاق بين الحكومة وجمعية المصارف ومصرف لبنان".