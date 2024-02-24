دعوى قضائية من ميقاتي ضد نائب سابق .. التفاصيل على الرابط:

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:



أدلى الوزير والنائب السابق سليم كرم بحديث صحافي اليوم لم يوفر فيه أحدا بالسوء ، وتناول في جانب منه دولة الرئيس نجيب ميقاتي بكلام أقل ما يقال فيه أن لا يمت الى ادبيات العائلة التي يحمل اسمها ولا الى تاريخها العريق وتاريخ المنطقة التي ينتمي اليها بصلة.

إن ما ساقه حضرة النائب السابق من اتهامات عار من الصحة جملة وتفصيلا ، واذا كان لديه ما يثبت مزاعمه فليتفضل بتقديمه للقضاء. علما أن الوكيل القانوني لدولة الرئيس باشر تحضير دعوى قضائية في ما ورد في حديث السيد كرم، تبيانا للحقيقا ودحضا للمزاعم والاتهامات الباطلة.

وكان النائب السابق سليم كرم قد أدلى بحديث صحفي: "مكثت وزير دولة مدة سنتين ونصف. وكنت شاهداً على أخطاءٍ تُرتكب. ذات يوم أتت رئيسة جمهورية إيرلندا فاستقبلها نجيب ميقاتي ودعاني الى المشاركة. ويومها أتى يخت لقريبٍ من الوفد الإيرلندي، رسا عند زيتونة باي. وأبلغني فادي عبود، وكان وزير السياحة آنذاك، أن الأمن هناك إتهم صاحب اليخت بانه يهرّب مخدرات. وانتهت القضية بأن أعطاهم 10 آلاف دولار. أخبرت نجيب ميقاتي بذلك في مجلس الوزراء فأجابني: منحلّها منحلّها، وانتهت القضية عند هذا الحد".

وقد وصف كرم نجيب ميقاتي خلال المقابلة بـ"النصاب".

وتابع، "سرق أرضي وهي بقيمة ستة ملايين دولار. قال أنه يريد أن يُنشئ "داون تاون"، كما في بيروت، في طرابلس لكنه لم يفعل. وأخذ الأرض. سألت أمين عام مجلس الوزراء آنذاك سهيل بوجي عن الأرض فأجابني: لم تحلّ القصة بعد. أجبته: هذه أرضي. إنها ملكي. وضربته. ستة ملايين دولار سرقت مني".