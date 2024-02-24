بعد لقائه "الاعتدال الوطني"... جعجع يوافق على هذا الطرح!





الأجواء في معراب بعد لقاء سمير جعجع مع كتلة "الاعتدال الوطني"



أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد لقائه وفد "الاعتدال الوطني"، أن "الكتلة عرضت عليه مبادرة جدية وواضحة المعالم للوصول إلى انتخابات رئيس"، مؤكّداً موافقته على هذه المبادرة.

وأوضح، "الطرح يتمثّل في لقاء تشاوري بين النواب للمطالبة بعقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس"، قائلاً: "ونحن مع فتح جلسات متتالية".



وأضاف جعجع، "اذا صفت النيات سيتم انتخاب رئيس ونيتنا صافية من اللحظة الأولى ولكن الأكيد أن محور الممانعة متمسك بفرنجية".

وتابع، "يقولون إِنَّ فريق الممانعة من دُعاة الحوار، فكيف تَحاوروا مع اللبنانيين ليذهبوا إلى القتال في الجنوب، وتعريض لبنان للخطر؟".