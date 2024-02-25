مولوي في تونس للمشاركة بأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب

وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، إلى تونس، للمشاركة بأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.

وكان باستقباله في مطار تونس قرطاج الدولي، وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية.

هذا وسيلقي مولوي كلمة خلال اعمال الدورة التي تنطلق يوم غد الاثنين في مقر الأمانة العامة، على ان يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه العرب.