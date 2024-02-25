سفير السعودية زار بطريرك أنطاكية وسائر المشرق.. ومساعي الخماسية على طاولة البحث

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، بزيارة الى قداسة مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، في مقر البطريركية في بكفيا.