سفير السعودية زار بطريرك أنطاكية وسائر المشرق.. ومساعي الخماسية على طاولة البحث
قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، بزيارة الى قداسة مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، في مقر البطريركية في بكفيا.
وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، والمساعي الحثيثة التي تبذلها اللجنة الخامسية مع مختلف الأطراف اللبنانية،لحل أزمة الشغور الرئاسي بأسرع وقت ممكن.