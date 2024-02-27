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محليات

فرونتيسكا تدعو الى وقف التصعيد واتخاذ خطوات نحو حلول طويلة المدى

2024-02-27 | 11:24
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فرونتيسكا تدعو الى وقف التصعيد واتخاذ خطوات نحو حلول طويلة المدى
فرونتيسكا تدعو الى وقف التصعيد واتخاذ خطوات نحو حلول طويلة المدى

أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا عن قلقها العميق إزاء التوسع التدريجي في تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق من حيث المساحة والكثافة، مما يزيد من مخاطر اندلاع نزاع أوسع نطاقا ويقوض قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006). وحثت على الوقف الفوري لدوامة العنف الخطيرة والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.

وأعربت المنسقة الخاصة عن أسفها لتأثير القتال على حياة المدنيين وممتلكاتهم ونزوح الآلاف من سكان المناطق الحدودية، واعادت التأكيد على الحاجة الملحة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في جميع الأوقات.

في إطار ممارسة مساعيها الحميدة، كثفت المنسقة الخاصة تواصلها مع جميع المعنيين من أجل اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد. كما شجعت على بذل جهود متضافرة من قبل الشركاء الدوليين لمساعدة الأطراف على إيجاد حلول مستدامة تعزز الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق.

وأكدت المنسقة الخاصة على التزامها بدعم عملية سياسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع على النحو المنصوص عليه في القرار 1701.

فرونتيسكا تدعو الى وقف التصعيد واتخاذ خطوات نحو حلول طويلة المدى

محليات

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