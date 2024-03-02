حزب الله نعى الشهداء محمد غبريس ومصطفى سلمان وعلي قاسم

حزب الله نعى الشهداء محمد غبريس ومصطفى سلمان وعلي قاسم

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه : "مزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي غبريس "كربلا" مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة طيردبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

ونعى الحزب في بيان ثان "الشهيد المجاهد مصطفى حسين سلمان "الحر" مواليد عام ١٩٩٨ من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

كما اصدر الحزب بياناً جاء فيه : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي عبد النبي قاسم "سراج" مواليد عام ١٩٩٣ من بلدة محرونة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."