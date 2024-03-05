اللواء إبراهيم في لقاء مع الإعلاميين في سيدني: إذا تم انتخاب رئيس جمهورية فلن تنتهي الازمة ما دمنا مختلفين

عقد اللواء عباس إبراهيم لقاء مع الاعلاميين في سدني تحدث فيه عن آخر التطورات في لبنان . استهلّ الكلام مرحباً بالإعلاميين قائلاً: "عندما أراكم بهذا العدد اشعر ان الكلمة بخير، فأنتم تعكسون الحقيقة والكلمة الحرة، وعندما لا نجيب بالحقيقة هذا معناه ان الحقيقة تكون مضرّة في هذا الوقت".ع