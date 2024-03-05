حزب الله: قصفنا ‌‎مساء ‌اليوم مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا

حزب الله: قصفنا ‌‎مساء ‌اليوم مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا

أعلن حزب الله في بيان انه"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، قصف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:10 من ‌‎مساء ‌‎ ‎يوم الثلاثاء 05-03-2024 مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏"