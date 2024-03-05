حزب الله: قصفنا مساء اليوم مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا
حزب الله: قصفنا مساء اليوم مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا
أعلن حزب الله في بيان انه"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من مساء يوم الثلاثاء 05-03-2024 مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا. "