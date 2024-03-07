قاسم: مساندة غزة جزء لا يتجزأ من مساندة لبنان وشعبه

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة خلال تأبين الشهيد مصطفى سلمان في بيروت، "نحن نعلم بأنه لا يمكن للقوة العسكرية للمقاومة أن تصل إلى مستوى القوة العسكرية للعدو، اسمها مقاومة لأنها تعتمد أقل القوة بأكبر المعنويات وبأكبر التصميم، فتحل الإرادة والتصميم والعزيمة مكان قلة السلاح ويتحول السلاح البسيط إلى قوة متناهية عشر أضعاف ببركة الإيمان وعندها تنتصر المقاومة على أعدائها رغم سلاحها. قيمة المقاومة ليست بإمكاناتها العسكرية، بل قيمتها بسلامة هدفها وتصميم مجاهديها، لدينا اليوم أشرف مقاومين، لماذا؟ لأن الواحد منهم مؤمن، خلوق، عادل، منصف، يعطي الحق للآخرين ولا يعتدي، ولكنه أسد غضنفر عندما يواجه العدو الإسرائيلي فلا يخشى في الله لومة لائم ولا يخاف من عملية المواجهة".



و اضاف قاسم : "يخوفوننا بالإبادة الجماعية في غزة، ما المطلوب؟ إن لم نقاوم ألن تلحقنا الإبادة لاحقا مع ذل؟ السؤال الذي لا بد أن يطرح أن هذه الإبادة في غزة من سببها؟ المبعوثون يقولون لنا بأنها ردة فعل بسبب طوفان الأقصى! كلا فطوفان الأقصى بسبب 75 سنة من الاحتلال الإسرائيلي، والإبادة غير مبررة بأي معيار من المعايير، هذا سقوط لأميركا والغرب وكل دعاة حقوق الإنسان، الذين يرون أمامهم ما يجري بل يدعمون! هل تعلمون أن إسرائيل لا تستيطع أن تقاتل 5 أيام في غزة إذا توقف الجسر الجوي من أميركا، وإذا توقفت الذخائر والإمكانات، وهذا كلامهم هم. كل هذا لن ينفعهم، هؤلاء جماعة جبناء، خسيسين، محتلين ومغتصبين ولا يمكن للمحتل والمغتصب أن يبقى طويلا، بينما صاحب الأرض الفلسطيني الشريف المؤمن المجاهد هؤلاء المستقبل لهم، لكن يحتاج الأمر إلى صبر".

وتابع: "شعب فلسطين لا يمكن أن يهزم على الرغم من كل الصعوبات الموجودة، وغدا بعد أن تنتهي المعركة ستلاحظون أن هذه الجراحات العميقة تم معالجتها بسنة وسنتين. وتغيرت الأمور أكثر وسترون أن الإسرائيلي يتراجع أكثر فأكثر، نحن نراهن على المستقبل والصمود الذي يحصل. كسر إسرائيل اليوم يساهم في مشروع التحرير الكبير. حاولوا أن يعملوا هدنة بمصر أسموها (باريس 2)، هدنة لمدة 45 يوما، أصبح الآن بايدن يشفق على أهل غزة ويجب أن يصوموا شهر رمضان المبارك! هذا يحتال فهو يريد الهدنة في شهر رمضان لرفع أسهمه الانتخابية في أميركا، لأنه هو الذي يقود المعركة".

