وفد من نقابة المهندسين بحث مع منصوري في اموال النقابة المحتجزة لدى المصارف

وضم الوفد النقيب عارف ياسين وأمين صندوق التقاعد المهندس لطف الله الحاج وعضوي مجلس النقابة المعمار روي داغر والمهندس سلمان صبح.

وقال بيان عن النقابة "ان الوفد بحث مع الدكتور منصوري دور مصرف لبنان في استعادة أموال المودعين عموما وأموال نقابة المهندسين خصوصا المحتجزة في المصارف اللبنانية بغير وجه حق وكيفية استعادتها و لو بشكل تدريجي لتسديد مستحقات النقابة في تأمين معاشات التقاعد للزميلات والزملاء المتقاعدين ولتأمين التغطية الإستشفائية للمهندسات والمهندسين وعائلاتهم المنتسبين لبرنامج الاستشفاء والبالغ عددهم حوالي مئة وعشرة ٱلاف مؤمن (110000 )". وطلب وفد نقابة المهندسين "الضغط على المصارف من أجل الحفاظ على الودائع وتحريرها وحمايتها من اي استقطاع و عدم تحميلها أية خسائر فأصحاب المصارف راكموا الأرباح الطائلة طيلة السنوات الماضية وعليهم تحمل الخسائر و عليهم تسديد حقوق الناس والنقابات

و شرح النقيب موضوع الدعاوى المُقامة من نقابة المهندسين ضد فرنسا بنك و ضد بنك لبنان والمهجر وطلب من الحاكم استعمال صلاحيات البنك المركزي للحفاظ على أموال النقابة".

بدوره شرح الدكتور منصوري الأوضاع المالية بشكل عام ومتابعته لهذه القضايا منذ تسلمه مهامه، وأبدى إستعداده للمساعدة وفق ما تسمح به القوانين و وفق الإمكانات المتاحة.

"وتم الاتفاق مع الدكتور وسيم منصوري على استمرار التواصل المباشر لمتابعة هذه القضايا".