طقس بارد.. وإنقلاب جوّي بـ "آخر أيام الشتوية"

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الخميس: غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة بحيث تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها أحياناً ليل الخميس/الجمعة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 160 متر وما فوق.

الجمعة: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها بحدود الـ4 درجات على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة ويتحول الطقس الى غائم جزئياً