ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

بدا إعلان كتلة “الوفاء للمقاومة” أنها ستبلغ “في الوقت القريب والمناسب موقفها الرسمي بغية إنجاز الإستحقاق الرئاسي حفظاً للمصالح الوطنية” بمثابة استباق لتحرك اللجنة الخماسية وربما اقفال الطريق عليها وتمايزا عن الموقف المعلن من الرئيس نبيه بري الذي عادة ما يتحدث باسم الثنائي.

ترتفع وتيرة الاستياء جنوباً من مخلفات الحرب التي طالت مدتها بعدما اعتبر الأهالي أنها مجرد عملية تنتهي في أيام أو أسابيع خصوصاً في ظل غياب المساعدات والتعويضات واقتصار الموضوع على الوعود.

يلاحظ الإقبال على افتتاح مطاعم ذات مواصفات ونوعية عالمية، على الرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية السائدة في البلد.

يُنقل أن عدداً من كبار الأطباء والمهندسين الذين غادروا لبنان بعد الأزمة الاقتصادية إلى دول في الخارج، يعودون إليه على خلفية التعثر الاقتصادي في أوروبا والغلاء والظروف التي تُبقي بلدهم أفضل لهم في هذه المرحلة.

*****

الجمهورية

أكّد وزير مواظب على حضور جلسات الحكومة انه على رغم كثرة بنود جدول الأعمال أحياناً، فإنه يتم تأجيل العديد منها لأنها تدخل ضمن القضايا الطارئة.

أكّد مسؤول سياسي انّ المعطيات والرسائل التي يتم التداول بها بعيداً عن الإعلام تشير إلى التزام الاطراف المعنية بحصر القتال ضمن قواعد الاشتباك.

وعدَ مسؤول كبير بمعالجة مسألة تعيين موظفين قائلاً: لن نقبل تعيينهم قبل معالجة الخلل الطائفي.

*****

اللواء

من المبكر، حسب مصدر مقرَّب تلمُّس تغيُّر عملي في مواقف بعض الدول من جهات حزبية أو جماعات غير مدنية.

تتصرف صناديق في المؤسسات العامة، بأموال مرصودة بالأصل، لأغراض محدَّدة، ريثما تؤمن ما يلزم للعودة إلى المسار الفعلي.

سفير دولة عربية «كبرى» أرجأ منذ أكثر من شهر زيارة إلى بيروت، ولم يحدّد موعداً جديداً لها، وسحب الملف من التداول

*****

نداء الوطن

تتحضّر كتلة نيابية لحملة إعلامية وسياسية لتعطيل برنامج الدعم العراقي بالفيول لمؤسسة كهرباء، بحجّة عدم حاجة المؤسسة لهذه الكميات وعدم إخضاع آلية استيراد الفيول لسلطة وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.

لوحظ أن رئاسة الحكومة لم تعلّق سلباً أو إيجاباً على مسألة التعويضات لأهالي الجنوب ولو أن المعلومات تؤكّد أنها أصلاً غير مطروحة للبحث في ضوء الوضع المالي المتردّي للخزينة العامة.

طلب رئيس جامعة خاصة بارزة تعميم نص رسالة توضيحية وصلته من أحد المديرين العامين، على أساتذة كليات العلوم السياسية والتاريخ، للاطّلاع على مضمونها ولتفادي أي أخطاء موضوعية وعلمية خلال إطلالاتهم الإعلامية ومواقفهم السياسية.

*****

البناء

توقعت مصادر سياسية أن تتزايد الحملات التي تستهدف حزب الله اعتماداً على الشائعات والقصص المفبركة. وقد شهد يوم واحد تداول شائعتين؛ واحدة زعمت أن الحاج وفيق صفا يروّج لمرشح رئاسي غير مرشح حزب الله، وأخرى تحدثت عن استنفار أمني مزعوم في الضاحية الجنوبية وظهور ملثمين يفتّشون المارة ويطلبون هويّاتهم. وشاركت مؤسسات إعلامية كبرى في ترويج الشائعتين والسعي لخلق بلبلة سياسية وشعبية من خلالهما. وقالت المصادر إن انفتاح الإمارات على الحزب تسبّب بإزعاج كبير للقوى المناوئة له التي قرأ بعضها أن فيه إشارة دوليّة إقليمية إلى قرب نهاية الحرب ومكانة الحزب كلاعب إقليميّ بنتيجتها.

توقفت مصادر دبلوماسية أمام الكلام الصادر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومفوّض الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول أوكرانيا، حيث يتوقع ماكرون انهياراً قريباً ويخشى بوريل حدوثه، كما نقلت صحيفة بوليتيكو. ومصدر الاهتمام هو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ يتصرّف كقيصر يحكم أوروبا من الآن، وأوروبا لا تضمن دعماً أميركياً كافياً في تحديات مرحلة ما بعد أوكرانيا ولا تملك مقومات ذاتية للمواجهة، ما يعني أن الطريق سيفتح لنخب أوروبية تصالحيّة مع الدور الروسي المقبل، وهذا ما يفسر قلق حكام أوروبا.

*****

الأنباء

موقف فريق سياسي من دعوة وُجهت اليه حمل رسائل بأبعاد عدة.

بيان لافت حول خطوة عابرة للحدود وإن لم يحمل في طياته تفاصيل كثيرة.

===