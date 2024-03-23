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محليات

النائب جنبلاط دان الهجوم في روسيا وجدد دعوته لتوافق وطني ينهي الشغور الرئاسي

2024-03-23 | 11:09
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النائب جنبلاط دان الهجوم في روسيا وجدد دعوته لتوافق وطني ينهي الشغور الرئاسي
النائب جنبلاط دان الهجوم في روسيا وجدد دعوته لتوافق وطني ينهي الشغور الرئاسي

ندد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع "كروكوس سيتي هول" في موسكو، وأدى الى مقتل وجرح العشرات، مقدّماً تعازيه الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي، ومديناً كل أشكال العنف والإرهاب".

وعلى هامش استقبالاته السبت في قصر المختارة لوفودٍ عدة تناولت معه قضاياها الاجتماعية والاقتصادية والحياتية الملحّة، جدد جنبلاط دعوته الجميع إلى "تحفيز الخطى لبلوغ توافق وطني حول خارطة طريق تؤسس لخطوات مُجدية ومسؤولة، من شأنها أن تطلق مسارات سريعة للحلول الداخلية المطلوبة وفي مقدمتها الشغور الرئاسي، ومعالجة باقي الملفات العالقة".
والتقى النائب جنبلاط وفودا روحية واجتماعية واهلية وبلدية، من بينها وفد من المشايخ والمجلس البلدي والفاعليات في بلدة بطمة الشوف عرض معه مطالب تخص ابناء البلدة. ووفدا من المشايخ والفاعليات من عائلة من عائلة البحري في حاصبيا. ومن المجلس البلدي والفاعليات في بلدة كفرفاقود الشوف.
كما التقى وفودا عرضت مطالبها من الجديدة-بقعاتا، وعائلة الغصيني في بعقلين، وشبابيا من بلدة حصروت في اقليم الخروب.
 واستمع النائب جنبلاط الى مطالب مدراء ومستخدمي مراكز الشؤون الاجتماعية في جبل لبنان المتعلقة بدفع مستحقات المستخدمين، والى وفد من مراكز الدفاع المدني في اقليم الخروب حول مراكزهم، والى وفد من شركات موزعي خدمات الانترنت.
والتقى رئيسة مدرسة سيدة البشارة الباسيليات في كفرشيما الاخت داني داود، ورؤساء اتحادات وبلديات لمتابعة المشاريع المتعلقة بقراها، الى سلسلة من المراجعات والوفود السياحية التي تفقدت قصر المختارة ومكتبته واقسامه التاريخية والتراثية. 
كما شارك في اللقاءات النواب، اكرم شهيب، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ ووائل ابو فاعور، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.
النائب جنبلاط دان الهجوم في روسيا وجدد دعوته لتوافق وطني ينهي الشغور الرئاسي

محليات

اللقاؤ الديمقراطي

تيمور جنبلاط

روسيا

لبنان

الملف الرئاسي

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