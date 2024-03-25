الأخبار: "تعاونية الموظفين" تُضاعف منح التعليم 10 مرات

أشار المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس في حديث لـ"الاخبار" إلى أن الأموال ستُرصد لهذه الزيادات من "مساهمة الدولة في تمويل صندوق التعاونية"

تتجه تعاونية موظفي الدولة تتجه نحو مضاعفة منح التعليم التي تدفعها لموظفي القطاع العام المنتسبين إليها، 10 مرّات، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار".

واضافت الصحيفة ان هذا الأمر بدا واضحاً من مسوّدة القرار الذي يرتقب أن يصدر قريباً عن المدير العام للتعاونية في ما يتعلق بمنح التعليم عن العام الدراسي 2023 - 2024.

الى ذلك قال المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس للصحيفة إنّ التوجّه إلى زيادة هذه المنح أمرٌ محسوم، إنما تجنّب الخوض في الأرقام أو النسب التي ستُعتمد خلال العام الجاري، معتبراً النسخة المسرّبة من القرار "أوّلية، وقابلة للتعديل صعوداً أو نزولاً".

وأشار خميس إلى أن الأموال ستُرصد لهذه الزيادات من "مساهمة الدولة في تمويل صندوق التعاونية"، نافياً أن يكون مصدرها المحسومات التي يدفعها الموظفون على الرواتب، إذ إن هذه المحسومات لا تغطّي المبالغ المطلوبة وأن نسبتها لا زالت 3% من قيمة الراتب.