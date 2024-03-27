التقدمي يدين مجزرة الهبارية: لتقديم شكوى عاجلة أمام المحاكم الدولية

كما اكدت ان "هذه المجزرة إنما تضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية، وقد بلغ الجنون الإسرائيلي حد قصف مركز صحي وقتل متطوعين للعمل الإنساني".

وختمت:"إذ يتقدم الحزب التقدمي الإشتراكي بأحرّ التعازي من عائلات الشهداء، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى، يدعو إلى تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي وأمام المحاكم الدولية، وإن كنا بتنا لا نؤمن بأن قوةً في هذا العالم قادرة على ردع هذا العدو ومنعه من ارتكاب مجازره".