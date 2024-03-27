التقدمي يدين مجزرة الهبارية: لتقديم شكوى عاجلة أمام المحاكم الدولية
اعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان،"ادانة وشجب الحزب التقدمي الإشتراكي بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة الهبارية، ووقوفه بإجلال أمام أرواح شهداء العمل الإنساني الذين سقطوا في هذه الجريمة الموصوفة بحق الانسانية التي تمثلت بالاعتداء على مركز للطوارئ والإغاثة، تضاف إلى سجل العدو الحافل بالإجرام من غزة إلى الضفة إلى لبنان".
كما اكدت ان "هذه المجزرة إنما تضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية، وقد بلغ الجنون الإسرائيلي حد قصف مركز صحي وقتل متطوعين للعمل الإنساني".
وختمت:"إذ يتقدم الحزب التقدمي الإشتراكي بأحرّ التعازي من عائلات الشهداء، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى، يدعو إلى تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي وأمام المحاكم الدولية، وإن كنا بتنا لا نؤمن بأن قوةً في هذا العالم قادرة على ردع هذا العدو ومنعه من ارتكاب مجازره".