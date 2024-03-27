ميقاتي يلتقي رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني في السراي الحكومي

ميقاتي يلتقي رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني في السراي الحكومي

يعقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني محادثات في هذه الاثناء في السراي الحكومي في مستهل زيارة لميلوني، لتفقد الكتيبة الايطالية العاملة في عداد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

ويشارك في المحادثات عن الجانب الايطالي نائب وزير الدولة الايطالي جيوفاني باتيستا فازولازي، سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردياري، فيما حضر من الجانب اللبناني وزير الخارجبة والمغتربين عبدالله بو حبيب،ومستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.

وكانت رئيسة وزراء ايطاليا وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة السابعة مساء، حيث كان في استقبالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قاعة كبار الزوار ، قبل ان ينتقلا الى السرايا، حيث اقيمت لرئيسة وزراء ايطاليا مراسم الاستقبال الرسمية، قبل ان ينتقلا الى مكتب رئيس الحكومة حيث عقد المحادثات الرسمية.