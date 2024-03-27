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محليات

ميقاتي التقى ميلوني : على "اسرائيل" الالتزام بتطبيق الـ 1701 كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا

2024-03-27 | 14:36
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ميقاتي التقى ميلوني : على &quot;اسرائيل&quot; الالتزام بتطبيق الـ 1701 كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا
ميقاتي التقى ميلوني : على "اسرائيل" الالتزام بتطبيق الـ 1701 كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني محادثات في السرايا مساء اليوم، في مستهل زيارة لميلوني، لتفقد الكتيبة الايطالية العاملة في عداد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

 واشار بيان صدر عقب اللقاء الى ان الجانبين تطرقا الى العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وايطاليا، إضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقة الشرق الاوسط.

وعبّر ميقاتي وميلوني عن ارتياحهما لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2728 القاضي بوقف اطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وابديا تطلعهما  الى أن يتم تطبيقه وأن يتحوّل الى وقف اطلاق نار مستدام.

كما تطرق البحث الى قرارات مجلس الامن المتعلقة بالمنطقة ولبنان، حيث كرر رئيس الحكومة التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما  القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا. وعبّر  عن حزنه العميق وادانته لاستشهاد سبعة مسعفين في جنوب لبنان فجر اليوم جراء العدوان الاسرائيلي .

كما تطرق البحث الى ملف النازحين السوريين في لبنان والمهاجرين غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسط.

واتفق  الحانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق بين البلدين، ومع اوروبا عموما، للحد من هذه الظاهرة واستكشاف الحلول التي تساعد  على التوصل الى حل مستدام لقضية النازحين .

كما شكر رئيس الحكومة نظيرته الايطالية على دعم بلادها المستمر  للجيش وتعزيز قدراته لتمكينه من القيام بكل المهام المنوطة له.

ورأى أن مساهمة ايطاليا الدائمة في عداد قوات "اليونيفيل"هي تأكيد على التزام ايطاليا بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة اراضيه.

وشدد الرئيسان على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الامر الاساسي لتطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة واطلاق عجلة النهوض الاقتصادي.

ميقاتي التقى ميلوني : على "اسرائيل" الالتزام بتطبيق الـ 1701 كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا

محليات

ميقاتي

ميلوني

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