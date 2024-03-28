نداء الوطن: المعطيات تفيد بأن حكومة نتنياهو ذاهبة إلى توسيع الحرب على لبنان

كشف مصدر ديبلوماسي لصحيفة نداء الوطن، أنّ "الوضع الميداني "خطير جداً"، وقال: "إنّ كل ما تجمّع من معلومات ومعطيات تفيد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ذاهبة الى توسيع الحرب على لبنان، ومن دون خطوط حمر ولا قواعد اشتباك، بدليل أنّ مسرح العمليات العسكرية ممتد من رأس الناقورة جنوباً الى العبدة والعريضة شمالاً ومن البحر الى السلسلة الشرقية".

